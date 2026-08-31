США та Іран вперше за місяць обмінялися ударами — після цього світові ціни на нафту знову підскочили

Американські війська завдали удару по іранських ракетних установках на острові Ларак, у відповідь Іран почав атакувати війська США в Йорданії. Після цього світові ціни на нафту зросли на понад 2% — вартість Brent перевищила $90 за барель.

Про це пише Financial Times.

Водночас американська нафта WTI подорожчала на $2,01, або 2,41%, до $85,41 за барель, уточнює Reuters.

Головний інвестиційний директор хедж-фонду Gallo Partners, що спеціалізується на енергетиці та промисловості, Майкл Альфаро заявив, що відновлення ударів по Ірану знову ускладнює вільний транзит через Ормузьку протоку та посилює ризики для постачання нафти.

США заявили, що завдали ударів по іранських ракетних установках, які намагалися запустити морські міни в Ормузькій протоці. Ці атаки стали першими за понад місяць.