Трафік через Ормузьку протоку впав утричі після взаємних ударів США та Ірану

За вихідні та в понеділок трафік через Ормузьку протоку впав утричі після того, як США та Іран обмінялися ударами.

Про це пише Reuters.

У цей період протокою проходило в середньому по п’ять суден — майже втричі менше за звичний показник у 14. Серед них не було жодного нафтового чи газового танкера.

Натомість у Баб-ель-Мандебській протоці трафік, навпаки, зріс до триденного максимуму — 27 суден, серед яких п’ять нафтових танкерів.

Цьому передувало те, що 31 серпня США вперше за понад місяць вдарили по іранських ракетних установках на острові Ларак. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії.