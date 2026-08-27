У США закінчуються ракети для систем Patriot у Європі. AP пише, що це може послабити НАТО

Американські військові зіткнулися з «надзвичайно критичною» нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot у Європі. Це, зокрема, пов’язано з війною США проти Ірану.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, нинішніх запасів ракет для систем Patriot у Європі недостатньо для відбиття тривалого балістичного удару. Представник НАТО підтвердив, що запаси Patriot у американських та союзницьких сил у Європі є низькими.

Причиною дефіциту, зокрема, стало перекидання частини американських боєприпасів із Європи на Близький Схід. США та союзники витрачають значну кількість ракет-перехоплювачів для відбиття атак Ірану. Водночас американські запаси Patriot вже скоротилися через постачання цих систем та ракет до України після 2022 року.

За оцінкою американського представника, у разі масштабного російського балістичного удару по європейській країні НАТО, наприклад по військовому штабу чи енергетичному об’єкту, Альянс може опинитися в ситуації, як в Україні.

Водночас у НАТО заперечують, що ситуація із запасами Patriot є настільки критичною. Старший військовий представник Альянсу полковник Мартін О’Доннелл заявив, що заяви про «надзвичайно критичний» рівень запасів у Європі не відповідають дійсності. За його словами, НАТО має достатньо боєприпасів для власної оборони та продовження підтримки України.

Американські військові в Європі також стикаються з нестачею ATACMS — балістичних ракет середньої дальності, призначених для ураження цілей у глибині території противника.

Однією з альтернатив Patriot медіа називає французько-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T NG. Водночас ця версія має меншу дальність ураження, ніж Patriot, а нову модифікацію SAMP/T NG ще не випробовували в бойових умовах.