У Єврокомісії відреагували на наміри Вірменії подати заявку на вступ до ЄС

Європейська комісія позитивно відреагувала на плани Вірменії подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. Однак перед вступом вона має пройти встановлену процедуру та відповідати критеріям блоку.

Про це на брифінгу Єврокомісії у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Маркус Ламерт, передає кореспондентка «Бабеля».

«Вірменія близька до ЄС як ніколи раніше. Наш перший в історії саміт ЄС — Вірменія в Єревані пройшов успішно. Це доповнює нашу чудову співпрацю в межах Плану стійкості та зростання, Європейського фонду миру та партнерської місії», — заявив речник Єврокомісії, назвавши дії вірменської влади важливим символічним кроком.

Водночас у Брюсселі нагадали, що процес приєднання до Євросоюзу має чіткі процедури та базується на оцінці реальних заслуг країни-кандидата. Для початку процедури ЄК чекає на офіційну заяву від Єревана.

Ламерт підкреслив, що Євросоюз уже активно працює над наближенням Вірменії через розширення торговельних звʼязків та інфраструктурних проєктів.

«Ми із цікавістю стежимо за цим», — сказав речник і додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує прагнення громадян Вірменії зближуватися з ЄС.