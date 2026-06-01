Вірменія відмовилась проводити референдум про вибір між Європейським та Євразійським союзами. Цього вимагали Росія та її союзники

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає підстав для референдуму про вибір між Європейським Союзом та Євразійським економічним союзом.

Про це Пашинян сказав у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуку, передає Armen Press.

29 травня під час засідання Вищої ради Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) в Астані лідери чотирьох держав-членів союзу — Путін (Росія), Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан), Олександр Лукашенко (Білорусь) та Садир Жапаров (Киргизстан) — ухвалили заяву про ситуацію довкола Вірменії в ЄАЕС. Вони закликали вірменську владу якнайшвидше провести референдум та вибрати між Євразійським економічним союзом і Європейським Союзом.

У відповідь Пашинян зазначив, що Вірменія продовжить працювати в межах ЄАЕС доти, доки вибір між ЄС і ЄАЕС не стане неминучим.

Прем’єр-міністр наголосив, що зараз немає підстав для такого референдуму, оскільки процес європейської інтеграції Вірменії ще не досяг стадії, коли громадянам можна було б запропонувати чіткий вибір.

«Поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на вступ до ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним», — заявив Пашинян.