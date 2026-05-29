Reuters: Росія хоче відправити до Вірменії 100 тисяч людей, аби ті голосували проти Пашиняна

Росія посилила зусилля, щоб вплинути на вибори у Вірменії та підірвати позиції чинного прем’єра Нікола Пашиняна. Зокрема, РФ хоче відправити близько 100 тисяч вірмен голосувати проти Пашиняна.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.

За словами співрозмовників, ще у жовтні 2025 року Кремль створив департамент під назвою Директорат стратегічного співробітництва та партнерства, який контролює операції впливу у Вірменії.

В останні місяці російські чиновники активно обговорюють ідею відправити вірмен, які живуть у Росії, голосувати за опонентів Пашиняна. Скільки людей відправити, ще обговорюють, але джерела кажуть, що російська влада вже підрахувала вартість відправки 100 тисяч людей — це обійдеться в $50 мільйонів.

До середини травня Кремль розподілив між російськими регіонами квоти — скільки вірмен потрібно відправити з кожного — і зажадав від місцевої влади звіту про хід підготовки.

Журналісти Reuters не змогли встановити, чи реалізується цей план на практиці та чи вистачить такої кількості виборців, щоб скоротити розрив між основними кандидатами на виборах.

Опитування, проведені в травні, показують, що партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна поки що посідає перше місце з результатом близько 30%, а «Сильна Вірменія» його найближчого суперника Самвела Карапетяна йде на другому місці з великим відривом — у неї близько 6%.