Росія пригрозила Вірменії втратою дешевої ціни на газ через зближення з ЄС

У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вірменія зараз отримує російський газ за «дуже привабливою» ціною, але такі умови не діють для країн, які входять до інших інтеграційних об’єднань.

«Там цінова структура зовсім інша. Вона базується на ринкових принципах», — сказав Пєсков.

Вірменія входить до Євразійського економічного союзу під керівництвом Росії та значною мірою залежить від російського енергопостачання.

Водночас останніми роками Єреван намагається активніше співпрацювати з ЄС. Зокрема, торік у країні ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван не планує розривати економічні чи політичні зв’язки з Москвою.