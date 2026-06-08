Партія премʼєра Нікола Пашиняна перемагає на виборах у Вірменії

У Вірменії попередньо підрахували 100% голосів на парламентських виборах — перемагає правляча партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна.

Про це пише вірменська служба «Радіо Свобода».

Ця політсила набрала 727 160 голосів, або 49,81%. Пашинян ще вночі оголосив про свою перемогу та зазначив, що його партія сформує уряд самостійно.

«Це історична перемога, яка, безсумнівно, забезпечить вічне існування та розвиток Республіки Вірменія, і, звичайно ж, ми отримаємо міцний та інституційний мир», — запевнив чинний прем’єр-міністр.

Проросійський блок «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна набрав 340 062 голоси, або 23,29%.

Блок експрезидента Роберта Кочаряна «Вірменія» посів третє місце з результатом у 145 097 голосів, або 9,94%. Також до парламенту проходить «Процвітаюча Вірменія» — 58 368 голосів, або 4%. Решта партій не подолали прохідний барʼєр.