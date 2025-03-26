Парламент Вірменії остаточно затвердив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС

Парламент Вірменії 26 березня у другому читанні остаточно затвердив законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

Про це повідомили вірменське інформаційне агентство News.am, агентство «Новини-Вірменія» та «Ехо Кавказу».

Законопроєкт підтримали 64 депутати, семеро виступили проти. За даними медіа, парламентська опозиція не голосувала і назвала законопроєкт «глумом».

Ініціатором проєкту є громадянська ініціатива «Платформа демократичних сил», яка за два місяці зібрала 60 тисяч підписів — щоб парламент розглянув проєкт, необхідно набрати 50 тисяч.

Як зазначив уповноважений представник ініціативної групи Артак Зейналян, останніми місяцями на рівні офіційних осіб і депутатів різних європейських столиць і структур прозвучали недвозначні та чіткі сигнали на підтримку запуску процесу членства Вірменії в ЄС.

Голова комісії з євроінтеграції Арман Єгоян заявив, що наразі не планують подавати заявку на членство в ЄС, а цей законопроєкт просто виражає волю вірменського народу до євроінтеграції. Раніше премʼєр Вірменії Нікол Пашинян казав, що рішення про вступ Вірменії до ЄС можуть ухвалити тільки шляхом всенародного референдуму.

Заступник міністра закордонних справ повідомив, що найближчим часом затвердять новий порядок денний партнерства, що включає заходи для зближення з ЄС.

Проєвропейський курс Вірменії

Вірменія взяла курс на віддалення від Росії. Це відбувається на тлі погіршення відносин і погроз з боку РФ.

У вересні 2024 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично контролює РФ, у загрозі суверенітету країни. А Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу перевороту в країні, підготовку до якого вели в Росії.

Пашинян заявляв, що ОДКБ не виконала зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, внаслідок якої Азербайджан повернув собі території. Через це Пашинян повідомив про намір вийти з ОДКБ.

Про плани Вірменії подати заявку на членство в ЄС стало відомо в березні 2024 року. Країна має проєвропейські прагнення, тому зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США.