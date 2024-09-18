Пашинян звинуватив ОДКБ у загрозі суверенітету країни. Перед цим у Вірменії викрили спробу перевороту, підготовку до якого вели в Росії

Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу збройного перевороту в країні, який готували кілька громадян країни та вихідці з Нагірного Карабаху.

Співробітникам Служби нацбезпеки вдалося встановити особи семи людей. Трьох людей заарештовано, решту оголошено в розшук.

За версією СК Вірменії, обвинувачені завербували кількох громадян республіки та жителів Нагірного Карабаху, обіцяючи виплачувати їм щомісяця по 220 тисяч рублів ($2400).

Завербованих відправили до Ростова-на-Дону під приводом проходження тримісячних військових зборів для «ознайомлення з новими видами важкої зброї, навчання навичкам їхнього застосування і несення бойового чергування» після повернення до Вірменії.

Також завербованих перевіряли за допомогою поліграфа, щоб зʼясувати їхні особисті характеристики, політичні погляди і звʼязки з правоохоронними органами Вірменії. Після цього їх розмістили на «військовій базі “Арбат”», де проводилися тренування з ведення бойових дій у закритих приміщеннях.

Учасникам групи також оголосили, що метою навчань є усунення чинної влади у Вірменії.

СК Вірменії стверджує, що деякі завербовані відмовилися брати участь у перевороті й повернулися в республіку. Решту розкрили силовики, перш ніж ті змогли довести задум до кінця.

У той же день премʼєр Вірменії Нікол Пашинян, коментуючи заморозку членства Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку, заявив, що ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії.

«Ми заморозили наше членство в ОДКБ не тільки тому, що організація не виконує своїх зобовʼязань щодо безпеки перед Вірменією, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, майбутнього існування, суверенітету та державності Вірменії», — сказав він під час Всесвітнього вірменського саміту.