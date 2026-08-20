Мінфіну доручили пришвидшити продаж Сенс Банку — отримані кошти передадуть Силам оборони

До продажу мають залучити міжнародного інвестиційного радника, який допоможе зробити процес максимально прозорим. Паралельно Міністерство фінансів з Нацбанком мають розвʼязати проблеми банку та забезпечити «прозоре і якісне корпоративне управління».

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ймовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного на засідання 20 серпня для звіту про ситуацію навколо Сенс Банку. Після цього він вимагав припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка та перевірити придатність усього складу ради.

У головному офісі Сенс Банку 19 серпня відбулися обшуки, а ввечері того ж дня уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління.

20 серпня прокурор САП назвав імена всіх фігурантів справи, серед них — ексголови наглядової ради та правління Сенс Банку Микола Гладишенко і Олексій Ступак.