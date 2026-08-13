425 ОШП «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов» — частина підрозділів вже почала виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі «Бутусов плюс» сказав начальник відділення комунікацій штурмового полку Олексій Братущак.

За його словами, підрозділи «Скелі» мають обʼєднатися, щоб виконувати завдання на одній ділянці фронту. Братущак уточнив, що штурмовий полк не увійде у саму структуру корпусу.

Що передувало

«Бабель» 23 червня опублікував велике розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. Згодом ми нарахували ще щонайменше сім таких смертей, детальніше про їхні обставини — в новині.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

А вже за місяць, 30 липня, «Тексти» опублікували розслідування про ситуацію в 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і загороджувальні загони в полку.