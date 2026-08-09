Ракети до Patriot для України щомісяця, підозра Стефанішиній і нові санкції проти Росії. Головне за тиждень

Цього тижня президент Володимир Зеленський заявив, що США постачатимуть Україні ракети до Patriot щомісяця, колишній посолці України Ользі Стефанішиній оголосили підозру, а в США сенатори схвалили законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану.

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Ракети до Patriot щомісяця

Зеленський 8 серпня на брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем повідомив, що США щомісяця будуть постачати Україні ракети-перехоплювачі для системи Patriot. Проте він додав, що цих ракет все одно недостатньо. Також він ще раз нагадав, що у 2026 році, порівняно з 2025-м, кількість таких ракет, які надають Україні, скоротилася.

Відставка Стефанішиної та підозра

Зеленський 3 серпня звільнив з посади посолку України у США Ольгу Стефанішину. Уже 6 серпня їй призначили заставу 6 млн грн за підозрою в незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, на оренду житла, користування автівкою «Мерседес», а також оплату авіаквитків і лікування матері.

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«Пекельні санкції» проти Росії

7 серпня в Сенаті США 86 зі 100 сенаторів проголосували за законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, започаткований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Ще 11 — були проти. Далі документ мають передати на розгляд Палати представників (вони будуть на канікулах до вересня). Потім його має підписати президент США Дональд Трамп.

Атаки по С-400 в Геленджику

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нові атаки українських військових по російських цілях. Зокрема, у ніч проти 9 серпня українські дрони атакували позицію ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю Росії. Напередодні звідти били по Україні.

Кадрові зміни

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка — секретарем Ради національної безпеки та оборони. Іншими указами Зеленський звільнив Олега Луговського з посади виконувача обовʼязків керівника СЗР, а Умєрова — з посади секретаря РНБО.

Українські санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ і ввів санкції проти 23 компаній і 20 людей, повʼязаних з російським військово-промисловим комплексом і силовими структурами. Під санкції потрапила фірма «Кідма Тек» — вона виготовляє оптичні прилади, засоби ППО та реактивні системи залпового вогню. Також ця компанія ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

ЄС вніс у Фонд підтримки енергетики України ще €30 млн

Європейський Союз вніс у Фонд підтримки енергетики України додаткові €30 мільйонів. Тепер загальний внесок блоку до Фонду сягнув €279 мільйонів. Ці кошти допомагають відновлювати пошкоджену інфраструктуру, закуповувати обладнання тощо.