Суд призначив Стефанішиній 6 млн грн застави. Її підозрюють у незаконному збагаченні

Експослу України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід — 6 мільйонів гривень застави в межах справи про незаконне збагачення.

Про це повідомляє «Суспільне» із зали суду.

Також Стефанішину зобовʼязали прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі.

Напередодні, 5 серпня, антикорупційні органи вручили нову підозру експослу України у США Ользі Стефанішиній. Вищий антикорупційний суд обирав їй запобіжний захід у закритому режимі.

Згодом стало відомо, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автівкою Mercedes, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

За словами прокурора САП, інші особи нібито набували майна за дорученням Стефанішиної. А її особисті витрати перевищують її доходи й заощадження — сумарна вартість набутих за півтора року активів становить 13,9 мільйона гривень.

Сама Стефанішина прокоментувала свою нову підозру так: «Мені не було й немає чого приховувати». А резонанс навколо її справи вона порівняла з «бурею у склянці води».

За словами Стефанішиної, значну частину запитань щодо своєї нерухомості вона публічно прокоментувала понад рік тому і передала журналістам документи щодо своєї квартири, «до якої виникали питання».