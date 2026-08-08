Президент Зеленський заявив, що США щомісяця постачатимуть Україні ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати щомісяця будуть постачати Україні ракети-перехоплювачі для системи Patriot.

Про це він повідомив на брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем.

Проте він додав, що цих ракет все одно недостатньо. Також він ще раз нагадав, що у 2026 році, порівняно з 2025 роком, кількість таких ракет, що їх надають Україні, скоротилася (наскільки саме — він не уточнив).

Водночас Зеленський додав, що ці ракети-перхоплювачі є в Німеччини та Польщі. За його словами, зараз Україні з ракетами також допомагають Нідерланди і нордичні країни.