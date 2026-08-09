Генштаб ЗСУ підтвердив удар по С-400 у Геленджику, який напередодні бив ракетами по Україні

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив нові атаки українських військових по російських цілях. Зокрема, у ніч проти 9 серпня українські дрони атакували позицію ЗРК С-400 «Тріумф» у районі Геленджика Краснодарського краю.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі.

Також там підтвердили удар по зенітних ракетних комплексах «Панцир» в Єйську Краснодарського краю та «Тор» у Пудовому Ростовської області. Українські дрони також атакували радіолокаційні станції «Каста» в Лантонові та «Подльот» у Головатовці Ростовської області.

У Перекопі в тимчасово окупованому Криму українські військові вдарили по російському складу матеріально-технічного забезпечення. Завдані збитки ще уточнюють.

Сьогодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) писав, що знищений російський С-400 в Геленджику ще 8 серпня здійснив пуски шести ракет.