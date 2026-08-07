Більшість сенаторів схвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану. Що далі

У Сенаті США 86 зі 100 сенаторів проголосували за законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, започаткований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Ще 11 сенаторів — проти.
Що передбачають санкції:
- мита до 100% для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу;
- посилення тиску на тіньовий флот РФ;
- мита 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до США;
- документ продовжує дію Закону про санкції проти Ірану до 2031 року.
Ці тарифи діятимуть протягом пʼяти років.
Далі документ мають передати на розгляд Палати представників (вони будуть на канікулах до вересня). Потім його має підписати президент Дональд Трамп.
- 11 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем, який підтримував Україну й активно просував цей законопроєкт. Напередодні Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Через кілька годин після прощання із сенатором Ліндсі Гремом 29 липня законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США (документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти).