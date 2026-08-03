Умєров став новим головою Служби зовнішньої розвідки, а Клименко — секретарем РНБО (оновлено)

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка — секретарем Ради національної безпеки та оборони.

Відповідні укази № 694/2026 та № 695/2026 3 серпня з’явилися на сайті президента.

Іншими указами Зеленський звільнив Олега Луговського з посади виконувача обовʼязків керівника СЗР, а Умєрова — з посади секретаря РНБО.

Раніше те, що Умєров очолить СЗР, Зеленський підтвердив під час наради послів України. Він закликав підтримати Умєрова на новій посаді.

Zelenskiy / Official

За його словами, на новій посаді Умєров координуватиме укладення нових дронових угод. Їх Україна вже має з девʼятьма країнами й веде переговори ще з 15. Угоди передбачають не лише експорт українських безпілотників, а й інтеграцію вітчизняних дронових технологій захисту в оборонні системи країн-партнерів.

Також Умєров далі займатиметься питаннями дипломатії, зокрема переговорами зі США. Перед цим «Дзеркало тижня» писало, ніби призначення Умєрова на нову посаду погоджене з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Тепер на посаді секретаря РНБО Умєрова замінить колишній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Раніше Зеленський казав, що Клименко відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між оборонними структурами.