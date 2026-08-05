Дочірня компанія російського «Газпрому» хоче долучитись до суду проти Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків»

Дочірня компанія російського «Газпрому» — Nord Stream 2 — подала заявку до німецького суду, щоб також бути стороною обвинувачення у справі українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків».

Про це повідомила юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери», власником якої є український адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Власником Nord Stream 2 є російський «Газпром», який фінансує приватні військові компанії, що беруть участь у війні проти України.

Раніше, 9 липня, в Офісі генпрокурора заявили, що у межах цієї справи Україна направить запит, аби створити спільну слідчу групу з Німеччиною. Тоді ж у заяві додали, що українські правоохоронці не встановили жодних доказів причетності України, її влади чи посадовців до підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2».