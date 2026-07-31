«Скеля» каже, що поповнення полку новобранцями призупинили. Джерела «Бабеля» стверджують, що Генштаб такого наказу не давав

Після журналістських розслідувань про знущання над мобілізованими штурмові полки Сухопутних військ призупинили поповнення підрозділів новобранцями. Зокрема, це стосується полку «Скеля».

Першою про це написала «Українська правда», інформацію підтвердив у коментарі «Бабелю» пресофіцер полку «Скеля» Олексій Братущак.

УП з посиланням на джерела пише, що штурмові полки отримали наказ головкома Михайла Драпатого з 26 липня зупинити поставку людей до штурмових військ.

За словами Братущака, «Скеля» призупинила поповнення новобранцями три дні тому.

«Ми розуміємо, чому це сталося. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у ЗСУ. Ми вітаємо таку ініціативу та готові зі свого боку всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі», — каже Братущак.

Водночас співрозмовники «Бабеля» в Генштабі стверджують, що жодних офіційних наказів зупинити поповнення штурмових полків вони не давали.

Наш співрозмовник також додав, що зараз Генштаб і головком ретельно перевіряють інформацію журналістів про знущання над військовими.

«Розпочато процедури розслідування, жодної толерантності до злочинів і насильства проти військовослужбовців», — зазначив співрозмовник «Бабеля».

Що передувало

«Бабель» 23 червня опублікував велике розслідування про катування в 425 ОШП «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків. Згодом ми нарахували ще щонайменше 7 таких смертей, детальніше про їхні обставини — в новині.

Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування. У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.

А вже за місяць, 30 липня, «Тексти» опублікували розслідування про ситуацію в 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і загороджувальні загони в полку.