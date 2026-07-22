Війна з Іраном коштувала США щонайменше $37,5 млрд

Війна з Іраном вже обійшлася США щонайменше $37,5 мільярда.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, передає CNN.

За словами Гегсета, озвучена сума включає не лише безпосередні бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців.

Водночас експерти кажуть CNN, що остаточна вартість війни для США, ймовірно, буде значно більшою. Ще у березні аналітики оцінювали середню вартість війни з Іраном для американських платників податків більш ніж у $890 млн на добу.

Також під час слухань міністр заявив, що Росія і Китай тією чи іншою мірою сприяють діям Ірану, однак відмовився уточнювати деталі, бо способи протидії цьому — засекречені.