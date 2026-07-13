США та Іран вчергове обмінялися ударами. Американці вперше вдарили морськими дронами

У ніч на 13 липня США завдали нової серії ударів по Ірану. Іранці у відповідь атакували американські обʼєкти в країнах Близького Сходу.

Центральне командування США (CENTCOM) прозвітувало про десятки атакованих цілей у різних районах Ірану — це системи ППО, берегові радіолокаційні станції, ракетні комплекси і морські катери.

Заявлена мета операції — послабити можливості Тегерану атакувати цивільні й торгові судна в Ормузькій протоці.

Під час цієї атаки американські війська використали винищувачі, військові кораблі, безпілотники-камікадзе і вперше — ударні морські дрони.

У CENTCOM наголосили, що Іран не контролює Ормузьку протоку, а війська США готові забезпечити збереження свободи судноплавства для торгових кораблів, попри «триваючу безпідставну агресію, перешкоди, погрози та свавільні заяви» Ірану.

Тим часом іранська сторона прозвітувала, що завдала ударів у відповідь ракетами і дронами. Під ударом були американські обʼєкти в Йорданії, Катарі, Омані, Обʼєднаних Арабських Еміратах, Бахрейні та Кувейті.

Зазначимо, що Катар, який є посередником у мирних переговорах, Іран не атакував з квітня цього року, а Обʼєднані Арабські Емірати — з початку травня.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили — перемирʼя закінчилося.

Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита.