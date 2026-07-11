Розслідування по «Скелі». Військового, якого підозрюють у побитті інших військовослужбовців на Харкіщині, відправили під варту

Військовослужбовця штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті інших військових у Харківській області, відправили під варту до 7 вересня без права внесення застави.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Ідеться про молодшого сержанта, який на момент злочинів проходив службу в полку «Скеля». За інформацією «Бабеля», це Євген Гаркуша.

Напередодні йому оголосили підозру в порушенні статутних правил стосунків між військовими, а також у насильстві щодо командира. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Слідство встановило два випадки насильства з боку військового. Перший стався в травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця дислокації «Скелі» прибули військові іншого підрозділу, між ними виник конфлікт. Капелан намагався його залагодити, але, за даними слідства, підозрюваний побив його. Потерпілого госпіталізували зі струсом мозку та переломом щелепи.

Другий епізод стався в червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, бив його руками та ногами по голові й тулубу, зламав ребро.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.