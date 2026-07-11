Українські війська вдарили по військовому полігону росіян на Донеччині. Також у Генштабі розповіли про наслідки попередніх атак

Українські підрозділи вдарили по військовому полігону росіян «Кальміуське» на Донеччині, пунктах управління дронами в Бєлгородській і Запорізькій областях та по живій силі на Донеччині та в Курській області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Окрім того, Генштаб розповів про наслідки попередніх атак, зокрема:
- «Титан-Барикади» у Волгограді — через атаку 27 червня на підприємство, що виготовляє артилерійську та ракетну техніку, збитки становлять $105 млн.
- Нафтотермінал у Санкт-Петербурзі — удар 4 липня пошкодив вісім різних резервуарів, естакаду технологічних трубопроводів та іншу техніку.
- НПЗ «Славнафта-ЯНОС» у Ярославлі — 6 липня під час атаки українські війська влучили в установку АВТ-6 і пошкодили трубопроводи двох інших установок.
- Аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області — атака відбулась 8 липня. Через неї загорілись 28 цистерн з авіаційним гасом обʼємом 1 600 м³.
- НПЗ «ТАЇФ-НК» у Нижньокамську (Татарстан) — українські військові 8 липня влучили в установку уповільненого коксування — вона загорілась. Також пошкоджено кабельні естакади, трубопроводи і технічні будівлі.
- Ільський НПЗ у Краснодарському краї — через вчорашню атаку загорілись дві установки переробки нафти. Ще атака пошкодила трубопроводи (фото нижче з Ільського НПЗ).
- Українські підрозділи в ніч проти 11 липня вдарили по 21 російському танкеру в Азовському морі — їх росіяни використовують, щоб перевозити нафту в обхід санкцій.