За 850 км від кордону. Українські війська атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та пункт базування у Кронштадті

У ніч на 4 липня Сили оборони України атакували портову нафтову інфраструктуру біля російського Санкт-Петербурга. Були влучання по Кронштадту, де розташована військово-морська база Балтійського флоту РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Відстань до цих обʼєктів від кордону України — понад 850 кілометрів.

Сили безпілотних систем уточнили, що цієї ночі під ударом був нафтовий термінал «Санкт-Петербург» — один з найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку і ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів РФ.

Цей термінал росіяни використовують для прийому, зберігання та перевалки сирої нафти, нафтопродуктів, мазуту, дизелю та інших вантажів. Його пропускна спроможність — приблизно 10 мільйонів тонн на рік.

Також українські дрони поцілили в головний пункт базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту РФ «Кронштадт». Там базуються й обслуговуються бойові кораблі РФ, також звідти контролюють морські підходи до Санкт-Петербурга. Військово-морська база «Кронштадт» уже була під масованою атакою дронів у червні.