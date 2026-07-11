Українські військові вдарили по 21 російському танкеру в Азовському морі

Українські підрозділи в ніч проти 11 липня вдарили по 21 російському танкеру в Азовському морі — їх росіяни використовують, щоб перевозити нафту в обхід санкцій.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також вночі під ударом були чотири російських буксири, два суховантажних судна та земснаряд — їх російська армія використовує для логістики та підтримки роботи портів.

Сьогодні ж вранці стало відомо, що в Ростовській області РФ дрони атакували чотири судна в Таганрозькій затоці. За інформацією губернатора Юрія Слюсаря, одне з них — танкер, який перевозив метанол. Атака пошкодила їх.