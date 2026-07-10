Українські військові вдарили по НПЗ «Ільський» та нафтотерміналу «Курганнафтопродукт»

Українські підрозділи в ніч проти 10 липня вдарили по НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї РФ та нафтотерміналу «Курганнафтопродукт» у Таганрозі.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

«Ільський» — один з найбільших нафтопереробних заводів на півдні РФ. Його потужність — 6,6 мільйона тонн нафти на рік. На ньому виробляють бензини, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Атака спричинила пожежу на заводі.

На території нафтотермінала «Курганнафтопродукт» та нафтобазі «Азовнафтопродукт» в Азові Ростовської області РФ теж спалахнули пожежі після українських ударів. На цих обʼєктах росіяни приймають, зберігають та розподіляють нафтові та паливні продукти.

Також під ударом був нафтопереробний комплекс «НОВАТЕК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Там росіяни переробляють газовий конденсат у світлі нафтопродукти. Потужність переробки — приблизно 7 мільйонів тонн на рік.

Окрім того, українські підрозділи атакували 13 танкерів, три суховантажі, паром і судно росіян. Також під прицілом був склад у районі Розівки Запорізької області.