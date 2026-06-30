Російських і білоруських спортсменів допустили до міжнародних змагань з фігурного катання — у статусі «нейтральних»

Для російських і білоруських фігуристів скасували заборону на участь у міжнародних командних змаганнях сезону 2026—2027. Вони виступатимуть у статусі «нейтральних» спортсменів.

Про це йдеться в заяві Міжнародного союзу ковзанярів (ISU)

Рада ISU врахувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, опубліковані у грудні 2025 року та травні 2026 року, а також взяла до уваги «зміни в олімпійському русі та різні підходи інших міжнародних спортивних федерацій».

Там також врахували досвід участі нейтральних спортсменів у зимових Олімпійських іграх, які «пройшли без будь-яких пов’язаних з цим інцидентів». У Міжнародному союзі ковзанярів додали, що час від часу переглядатимуть умови на їхніх заходах й за потреби повторно запроваджуватимуть або посилюватимуть обмеження.