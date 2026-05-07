Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти всі обмеження для білоруських спортсменів

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету більше не рекомендує жодних обмежень для участі білоруських спортсменів у змаганннях. Це означає, що МОК рекомендує повернути білоруських спорстсменів під їхнім прапором і гімном, а також дати Білорусі можливість приймати міжнародні спортивні заходи.

Про це повідомили на сайті МОК.

Проте це рішення — лише рекомендація. Остаточне рішення за міжнародними спортивними федераціями.

Національний олімпійський комітет України висловив категоричний протест цьому рішенню. Там нагадали, що за чотири роки Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних обʼєктів в Україні, вбила понад 600 спортсменів і тренерів, а Національний олімпійський комітет Білорусі очолює Віктор Лукашенко — син самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.