Міжнародна федерація боротьби зняла всі санкції з Росії та Білорусі

Обʼєднаний світ боротьби (UWW) повністю зняв санкції з Росії та Білорусі і допустив представників цих країн до змагань в усіх вікових категоріях під своїми прапорами.

Про це повідомила пресслужба UWW.

Борці зможуть виступати у формі з ініціалами RUS та BLR, і їхні гімни вмикатимуть на церемонії нагородження.

Росія була відсторонена від змагань з березня 2022 року до квітня 2023 року, після чого спортсмени виступали в «нейтральному статусі». У вересні 2025 року санкції проти РФ та Білорусі послабили, а в січні 2026 року організація допустила борців із двох країн вікової групи U23 до змагань під їхніми прапорами.