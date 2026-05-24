Російським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях — рішення підтримала Європейська федерація гімнастики

Європейська федерація гімнастики також дозволила російським і білоруським представникам виступати на міжнародних змаганнях із прапором і гімном.
Про це повідомила пресслужба організації.
У заяві йдеться, що організація дотримається постанови Міжнародної федерації гімнастики та скасує санкції щодо російських та білоруських спортсменів.
Тоді Міжнародна федерація повідомила, що рішення поширюється на такі види спорту: спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка.
Цьому передувало те, що 7 травня Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним асоціаціям зняти обмеження з представників Білорусі та дозволити їм змагатися в міжнародних змаганнях під національним прапором.
- Російські гімнасти не виходили на міжнародні змагання з 2022 року. Пізніше федерація дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах з 2024 року, але в нейтральному статусі без використання національної символіки. Тоді російські гімнасти відмовилися від участі і не отримали шансу відібратися на Олімпіаду в Парижі. Але в червні 2025 року Росія відмовилася від бойкоту та повернула своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання.