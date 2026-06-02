Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував усі обмеження для російських і білоруських спортсменів, які діяли з лютого 2022 року.
Про це йдеться у заяві FIE.
Це означає, що фехтувальники з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами, починаючи з цьогорічного Чемпіонату світу серед дорослих у Гонконзі (Китай), який пройде з 22 по 30 липня.
У FIE кажуть, що ухвалили таке рішення з огляду на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти усі обмеження з білоруських спортсменів. Але щодо росіян подібних вказівок не було. Раніше подібне рішення ухвалила і Міжнародна федерація гімнастики.
- Минулого року до Чемпіонату світу з фехтування у Тбілісі (Грузія) допустили росіянку Софʼю Вєлікую — майора Збройних сил Росії та довірену особу Путіна на виборах 2024 року. Після цього міжнародні фехтувальники підписали відкритий лист проти спрощення Міжнародною федерацією фехтувальників процедури перегляду «нейтральності» атлетів та їхнього допуску до змагань в одній команді.
- Проте золото на тих змаганнях здобула українська шпажистка Влада Харькова — вона стала чемпіонкою світу з фехтування.