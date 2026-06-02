Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) скасував усі обмеження для російських і білоруських спортсменів, які діяли з лютого 2022 року.

Це означає, що фехтувальники з Росії та Білорусі зможуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами, починаючи з цьогорічного Чемпіонату світу серед дорослих у Гонконзі (Китай), який пройде з 22 по 30 липня.

У FIE кажуть, що ухвалили таке рішення з огляду на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету зняти усі обмеження з білоруських спортсменів. Але щодо росіян подібних вказівок не було. Раніше подібне рішення ухвалила і Міжнародна федерація гімнастики.