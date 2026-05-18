Російським і білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях із прапором і гімном

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення негайно скасувати всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів, які діяли з лютого 2022 року.
Це означає, що російські і білоруські гімнасти зможуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Однак для допуску на Олімпіаду знадобиться окремий дозвіл Міжнародного олімпійського комітету.
Рішення щодо росіян поширюється на всі п’ять видів гімнастичного спорту, що входять до складу Федерації гімнастики Росії: спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку.
- Російські гімнасти не виходили на міжнародні змагання з 2022 року. Пізніше федерація дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах з 2024 року, але в нейтральному статусі без використання національної символіки. Тоді російські гімнасти відмовилися від участі і не отримали шансу відібратися на Олімпіаду в Парижі. Але в червні 2025 року Росія відмовилася від бойкоту та повернула своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання.
- Також цьогоріч 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям зняти обмеження з представників Білорусі та дозволити їм змагатися в міжнародних змаганнях під національним прапором. Але щодо росіян подібних вказівок не було.