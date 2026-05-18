Російським і білоруським гімнастам дозволили виступати на міжнародних змаганнях із прапором і гімном

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення негайно скасувати всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів, які діяли з лютого 2022 року.

Про це йдеться на сайті федерації.

Це означає, що російські і білоруські гімнасти зможуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїми прапорами і гімнами. Однак для допуску на Олімпіаду знадобиться окремий дозвіл Міжнародного олімпійського комітету.

Рішення щодо росіян поширюється на всі п’ять видів гімнастичного спорту, що входять до складу Федерації гімнастики Росії: спортивну гімнастику, художню гімнастику, стрибки на батуті, спортивну акробатику та спортивну аеробіку.