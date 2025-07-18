Понад 400 фехтувальників підписали лист проти спрощення процедури допуску росіян на турніри

Міжнародні фехтувальники підписали відкритий лист проти спрощення Міжнародною федерацією фехтувальників (FIE) процедури перегляду «нейтральності» атлетів та їхнього допуску до змагань в одній команді.

Про це повідомила фехтувальниця Ольга Харлан у своєму Instagram.

Лист став відповіддю на рішення FIE щодо допуску підсанкційних спортсменів до Чемпіонату світу 2025 року після спрощення процесу перевірки. Відтепер для перегляду участі від підсанкційних атлетів приймають підписану декларацію про мир і нейтралітет.

У листі, опублікованому Харлан, фехтувальники засудили два рішення FIE:

скасувати перевірки на нейтралітет для російських спортсменів перед наданням їм статусу «нейтральних».

дозволити «нейтральним» спортсменам змагатися разом у команді.

У листі атлетів вказано, що обидва рішення FIE суперечать чинним рекомендаціям МОК. Продовження ігнорування їхніх рекомендацій може призвести до втрати Федерацією фехтування олімпійського статусу, як це сталося з боксерською.

«Ми, спортсмени, які підписались під листом, не погоджуємося з нещодавніми рішеннями FIE щодо критеріїв відбору для російських і білоруських спортсменів. З нами не обговорювали це, тому ми змушені публічно заявити про свою позицію», — йдеться в листі.

Наразі лист підписали 447 фехтувальників із 40 країн, а текст від їхнього імені опублікувала організація Global Athlete. Загалом 339 підписантів наразі беруть участь у змаганнях і 208 погодилися на публікацію своїх імен.

Також Бюро Європейської конфедерації фехтування (EFC) відправило відкритого листа керівництву FIE. У ньому представники бюро зазначили, що виступають проти змагань «нейтральних» атлетів у команді за рекомендаціями МОК, і нагадали про тимчасове відсторонення Олімпійського комітету Росії від EFC. У бюро написали, що готові до спільних переговорів з FIE «для пошуку прийнятних компромісів».