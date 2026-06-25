Bloomberg: США вперше застосували українські морські дрони Magura V5 на навчаннях у Філіппінах

Військові США вперше застосували українські морські безпілотники Magura V5 під час навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час маневрів у Філіппінах дрони атакували списаний корабель-мішень.

Про це повідомляє Bloomberg, журналісти якого отримали відеопідтвердження атаки.

На відео видно, як безекіпажний надводний апарат Magura врізається в цільове судно. Це стало першим застосуванням дронів цього класу за межами війни Росії проти України.

Magura V5 розробила українська компанія Uforce. Цими морськими безпілотниками українські війська неодноразово успішно атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. Загалом під час великої війни, за словами генерального директора компанії Олега Рогинського, за допомогою Magura вдалося потопити близько десяти російських військових кораблів.

Експерти вважають, що морські дрони можуть відігравати дедалі важливішу роль у потенційних конфліктах в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема навколо Тайваню. Їхньою перевагою є відносно низька вартість та здатність діяти у зонах підвищеного ризику без загрози для екіпажів.

За даними Bloomberg, США, Китай, Японія та інші країни активно розробляють і випробовують надводні та підводні безпілотні системи. Американські військові прогнозують, що до 2030 року в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть бути розгорнуті тисячі невеликих морських дронів.

Водночас Олег Рогинський заявив, що Uforce вже веде переговори з кількома країнами регіону про постачання Magura та розглядає можливість відкрити щонайменше два виробничі підприємства в Азії.

Що відомо про дрон Magura V5

Magura V5 — це багатоцільовий морський безпілотник. Він здатний вести розвідку, патрулювання, виконувати пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Вперше Україна представила морський безпілотник на оборонній виставці в Туреччині у липні 2023 року.

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Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.

Під час повномасштабної війни Україна активно застосовує безпілотники Magura V5 для атак по російських цілях. Наприклад, 31 грудня 2024 року завдяки дрону Magura спецпризначенці ГУР МО України знищили два російські гелікоптери Мі-8.

Цими ж ударними дронами спецпідрозділ Group 13 лише за перше півріччя 2024 року знищив ракетний корабель «Івановець», великий десантний корабель «Цезар Куніков», корвет «Сергій Котов» і швидкісний патрульний катер «Мангуст».

А 3 травня 2025 року українські військові вперше у світі ударом з морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30.