Новини

Минулої доби оборонці потопили російський катер «Івановець» і ліквідували 830 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Минулої доби, 1 лютого, Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 387 060 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника становлять:

  • танки — 6331 (+9 минулої доби);
  • бойові броньовані машини — 11 792 (+19);
  • артилерійські системи — 9 274 (+46);
  • РСЗВ — 978 (+2);
  • засоби ППО — 663;
  • літаки — 332;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7146 (+5);
  • крилаті ракети — 1 847;
  • кораблі/катери — 24 (+1);
  • підводні човни — 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 12 316 (+49);
  • спеціальна техніка — 1 470 (+8).

Генеральний штаб ЗСУ / Twitter

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.