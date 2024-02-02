Минулої доби оборонці потопили російський катер «Івановець» і ліквідували 830 окупантів

Минулої доби, 1 лютого, Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом росія вже втратила в Україні 387 060 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника становлять:
- танки — 6331 (+9 минулої доби);
- бойові броньовані машини — 11 792 (+19);
- артилерійські системи — 9 274 (+46);
- РСЗВ — 978 (+2);
- засоби ППО — 663;
- літаки — 332;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7146 (+5);
- крилаті ракети — 1 847;
- кораблі/катери — 24 (+1);
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 12 316 (+49);
- спеціальна техніка — 1 470 (+8).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.