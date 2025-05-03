Вперше у світі воїни ГУР ударом з морського дрона Magura знищили російський Су-30

ГУР МО України у взаємодії із СБУ та Силами оборони України 2 травня в Чорному морі з морського дрона Magura збили російський Су-30. Це вперше у світі, коли морський дрон знищив бойовий літак.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Літак спалахнув у повітрі та впав у море. Його орієнтовна вартість $50 мільйонів.





Удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Це було в акваторії неподалік порту в місті Новоросійск.



Про втрату літака писали і російські військкори, після комбінованої атаки на Новоросійськ у ніч з 2 на 3 травня.





Що відомо про дрон MAGURA V5

MAGURA V5 розшифровується як морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління

ДП «СпецТехноЕкспорт»







Його довжина становить 5,5 м, а ширина — 1,5 м. Максимальна швидкість сягає понад 77 км/год. Апарат може нести до 320 кг навантаження і працювати в радіусі 830 км.