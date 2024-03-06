Під час атаки на корабель «Сергій Котов» загинули семеро росіян, ще 27 поранені

Головне управління розвідки уточнило дані щодо ліквідованих росіян унаслідок атаки на патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов». ГУР каже , що нині поранені 27 моряків, а не шість, як повідомлялось раніше. Загиблими вважаються семеро росіян .

У ніч із 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов».

Цей корабель спустили на воду у 2021 році. Він мав на своєму озброєнні потужні радіолокаційні системи і деякі ЗРК, що давало можливість використовувати його як рухомий засіб ППО або РЛС. Катер захищав важливі судна та обʼєкти, зокрема Кримський міст. «Сергій Котов» разом із крейсером «Москва» брав участь у нападі на острів Зміїний у лютому 2022 року.