У Криму морські дрони атакували російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов»

У Криму морські дрони Magura V5 атакували російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов». Це сталось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Місію виконував спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Представник розвідки Андрій Юсов додав, що корабель знищено.

Є загиблі і поранені, стверджує також він. Частина екіпажу змогла евакуюватись, тому точна інформація уточнюється. На сухопутну територію, додають ГУР, викликали щонайменше 10 швидких.

Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.

Цей корабель спустили на воду у 2021 році. Він має на своєму озброєнні потужні радіолокаційні системи і деякі ЗРК, що дає можливість використовувати його як рухомий засіб ППО або РЛС. Це судно захищало важливіші судна та обʼєкти, зокрема Кримський міст.