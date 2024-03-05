У Криму морські дрони атакували російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов»

У Криму морські дрони Magura V5 атакували російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов». Це сталось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Про це повідомило Головне управління розвідки.
Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Місію виконував спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
Представник розвідки Андрій Юсов додав, що корабель знищено.
Є загиблі і поранені, стверджує також він. Частина екіпажу змогла евакуюватись, тому точна інформація уточнюється. На сухопутну територію, додають ГУР, викликали щонайменше 10 швидких.
Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
Цей корабель спустили на воду у 2021 році. Він має на своєму озброєнні потужні радіолокаційні системи і деякі ЗРК, що дає можливість використовувати його як рухомий засіб ППО або РЛС. Це судно захищало важливіші судна та обʼєкти, зокрема Кримський міст.
- За даними Генштабу ЗСУ станом на 5 березня 2024 року за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, якщо врахувати «Сергій Котов», а також підводний човен «Ростов-на-Дону». Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер «Москва», що був флагманом Чорноморського флоту рф. Його затопили 14 квітня 2022 року.
- У лютому 2024 року дрони ГУР Magura V5 затопили великий десантний корабель «Цезар Куніков». На його борту могло бути 87 членів екіпажу.