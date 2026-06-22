У Польщі кажуть, що Україна перенесла зустріч президентів — у Києві стверджують, що погодженої дати не було

Керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, шо українська сторона перенесла зустріч очільників двох країн.

Про це пише польське видання Тvn24.

Пшидач стверджує, що під час візиту керівника Офісу президента Кирила Буданова, який приїздив до Польщі, сторони домовились про телефонну розмову між лідерами двох країн.

Далі, за словами Пшидача, президент України Володимир Зеленський відмовився від перемовин у телефонному форматі. Натомість українська сторона запропонувала провести зустріч президентів Польщі та України. Після цього визначили місце та дату зустрічі (Пшидач не уточнює, чи це була суто пропозиція Польщі, чи домовленність Варшави і Києва). Після цього Україна перенесла зустріч на іншу, більш віддалену дату

«Тому слід зробити висновок, що українська сторона не була зацікавлена ​​в реальній дискусії з польським президентом», — сказав він.

На запитання «Бабеля», в пресцентрі Офісу президента відповіли, що між сторонами не було погодженої дати зустрічі.

Зеленський в інтервʼю для ТСН сказав, що пропонував президенту Польщі Каролю Навроцькому зустрітися і провести конференцію. У відповідь Навроцький сказав, що «Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера».