«Президент Зеленський помиляється». Навроцький заявив, що рішення позбавити Зеленського ордена не стосується внутрішньої політики

21 червня президент Володимир Зеленський дав інтервʼю ТСН, у якому заявив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла стосується внутрішніх питань Польщі. Навроцький тисне на премʼєра Дональд Туска, бо хоче здобути популярність для своєї партії «Право і справедливість» перед виборами наступного року.

Журналісти PolsatNews попросили у Навроцького коментаря щодо слів Зеленського.

«Володимире, шановний пане президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється, дякую», — заявив Навроцький.

За його словами, суперечка стосується суто історичних питань і того факту, що в Польщі «не приймають червоно-чорний прапор Бандери».