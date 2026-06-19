The Economist: Україна, США та РФ знову ведуть неформальні переговори та обговорюють формат буферної зони на 50—70 км

США, Україна та Росія відновили неформальні переговори. Одним з варіантів вони обговорюють формат зупинки вогню з РФ з буферною зоною 50—70 км.

Про це джерела в Білому домі заявили виданню The Economist.

За даними співрозмовників, Київ щодня контактує з командою президента Дональда Трампа. Паралельно відновилося й спілкування з РФ. Зокрема, один зі сценаріїв, план з буферною зоною, полягає у тому, щоб обмежити бойові дії по обидва боки фронту, а згодом перейти до ширшої мирної угоди.

Також у Вашингтоні помітно змінюється ставлення до війни. Там дедалі частіше повторюють, що Росії не можна довіряти й що Україна не слабша сторона, а може виграти війну. Це поступово стає більш офіційною позицією.

На цьому тлі увагу США привертають і дії України на полі бою. Зокрема, 18 червня українські безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу на околиці Москви. У США такі удари сприймають як ознаку того, як швидко розвиваються українські технології, особливо дрони.

Через це, за даними джерел, змінюється і ставлення Трампа. Війна починає сприйматися ним більш особисто і зрозуміло. Колишній український чиновник пояснює це так: після досвіду з Іраном Трамп нібито усвідомив, що без тиску на Путіна він не отримає потрібного результату.

Анонімний високопосадовець з України заявив The Economist, що Росія навряд чи змінить свою позицію до жовтня. На його думку, Москва, ймовірно, затягуватиме війну до наступної весни, сподіваючись, що зимова кампанія ракетних і дронових атак змусить Київ піти на поступки.

Серед ключових вимог Москви — фактичне та юридичне визнання окупації Донбасу й Криму, а також нинішніх ліній у Запорізькій та Херсонській областях. Україна ці вимоги відкидає.

Переговори України, Росії та США

Перші прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів перемовники тоді не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на найвищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.

Останній раунд тристоронніх перемовин між Києвом, Вашингтоном і Москвою відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

На початку червня Зеленський у відкритому листі пропонував Путіну зустрітися. Російський диктатор пропозицію відхилив. Пізніше Зеленський розповів, що також зустрічався у Києві з російським бізнесменом Романом Абрамовичем, щоб передати Путіну пропозицію про зустріч.