Зеленський підтвердив, що зустрічався в Києві з російським олігархом Абрамовичем

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.

«Він приїхав до Києва і сказав: “Я приніс послання безпосередньо вам, і я хочу отримати повідомлення від вас і передати їх Путіну”», — сказав Зеленський.

За словами українського президента, під час зустрічі Абрамович хотів зрозуміти, на що готовий Київ у контексті мирних перемовин. У відповідь Зеленський наголосив, що Україна не піде з Донеччини. Також президент сказав, що Абрамович не хотів розголосу про зустріч.