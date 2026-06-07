Зеленський підтвердив, що зустрічався в Києві з російським олігархом Абрамовичем

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з російським олігархом Романом Абрамовичем.
Про це він сказав у інтерв’ю Sky News.
«Він приїхав до Києва і сказав: “Я приніс послання безпосередньо вам, і я хочу отримати повідомлення від вас і передати їх Путіну”», — сказав Зеленський.
За словами українського президента, під час зустрічі Абрамович хотів зрозуміти, на що готовий Київ у контексті мирних перемовин. У відповідь Зеленський наголосив, що Україна не піде з Донеччини. Також президент сказав, що Абрамович не хотів розголосу про зустріч.
- Напередодні FT з посиланням на джерела писала про те, що Зеленський 21 травня передав Путіну повідомлення з пропозицією про зустріч через російського олігарха Романа Абрамовича.
- Ще 5 червня Путін заявляв, що російський бізнесмен (його імені диктатор не назвав) буцімто їздив на зустріч із Зеленським до Києва, де український президент просив про зустріч з Путіним.