США ввели санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля

Сполучені Штати ввели економічні санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля та його оточення.

Про це пише The Guardian.

Також під санкції потрапили син та онук колишнього президента Рауля Кастро, дружина і пасинок президента Куби, Міністерство революційних збройних сил Куби, Кубинський інститут дружби з народами та Комітети захисту революції.

Держсекретар США Марко Рубіо додав, що всі, хто матиме фінансові відносини з цими установами, теж будуть під ризиком санкцій.

«Іноземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні заморозити цю діяльність», — додав Рубіо.

Нещодавно Мінʼюст США оприлюднив звинувачення проти колишнього президента Рауля Кастро та ще пʼятьох кубинців. Звинувачення стосуються інциденту 1996 року, коли кубинські військові збили літаки під час гуманітарної місії у Флоридській протоці.