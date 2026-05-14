На Кубі вичерпались запаси дизпалива та мазуту — на вулицях Гавани спалахнули протести

На острові Куба вичерпались запаси дизпалива та мазуту, через що у столиці Гавані спалахнули протести.

Про це пише Financial Times.

Президент Куби Мігель Діас-Канель та міністр енергетики Вісенте де ла О Леві стверджують, що причиною кризи є енергетична блокада острова Сполученими Штатами, яка триває протягом чотирьох місяців. Окремо міністр повідомив, що у Гавані деякі райони можуть бути без світла по 20—22 години на добу.

На тлі відключень електроенергії у Гавані люди вийшли на вулиці міста, де палили барикади і протестували біля урядової будівлі.

Також люди стукали у посуд та вигукували: «Увімкніть світло».

За даними Reuters, через нестачу пального у столиці навіть пересихають насоси на АЗС.