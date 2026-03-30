Трамп заявив, що не проти постачання російської нафти на Кубу, попри енергетичну блокаду. Танкер уже рухається до острова

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить проблеми у постачанні російської нафти на Кубу, яка вже кілька місяців живе без палива через енергетичну блокаду США.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про те, чи правдива інформація у медіа про те, що США дозволять російському танкеру доставити нафту на Кубу.

«У нас там є танкер. Якщо хтось хоче доставити нафту — ми не проти, їм потрібно виживати. Я сказав: якщо якась країна хоче відправити нафту на Кубу — у мене немає заперечень», — заявив Трамп.

На запитання, чи допомагає це Путіну, президент США відповів, що Росія на цьому не заробить. Також вигоди не буде і для Куби.

«Нехай відправляють, якщо хочуть. Чи це Росія, чи інші країни хочуть це зробити. Це не матиме жодного впливу. З Кубою покінчено, у них був поганий режим, корумповані лідери. І одне постачання нафти нічого не змінить», — зазначив президент США.

Раніше джерела The New York Times повідомили, що берегова охорона США дозволила російському танкеру з сирою нафтою дістатися Куби. Судно із приблизно 730 тисячами барелів нафти вже перебувало неподалік Куби у неділю. Очікується, що танкер може прибути до пункту призначення у вівторок, 31 березня.