Axios: США та Куба провели перші за 10 років непублічні переговори

Делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу — вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році. Американські чиновники провели низку зустрічей з високопоставленими представниками керівництва Куби, зокрема з Раулем Родрігесом Кастро — онуком кубинського лідера Рауля Кастро.

Про це пише Axios із посиланням на джерела в Держдепі.

Рауля Кастро США розглядає як фактичного речника свого діда, який досі зберігає вплив на Кубі.

Головним питанням переговорів стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона. У відповідь США готові надати Кубі економічну допомогу, зокрема послабити торгове ембарго, що діє вже багато років, а також надати доступ до супутникової системи зв’язку Starlink.

При цьому, як зазначає Axios, американські посадовці попередили владу Куби, що у них «мало часу, щоб провести ключові реформи, підтримувані США, перш ніж обставини безповоротно погіршаться.

Американські чиновники також висловили «занепокоєння щодо іноземних розвідувальних, військових і терористичних груп, що діють з дозволу кубинського уряду менш ніж за 100 миль від США».

Що відбувається між Кубою та США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати у себе російські й китайські розвідувальні та військові об’єкти, які стежать за США.

Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство. Він наголосив, що США «не терпітимуть дій комуністичного режиму Куби».

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, й оголосили міжнародний надзвичайний стан. Через блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень і транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіапального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки палива на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.