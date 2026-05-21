США висунули звинувачення експрезиденту Куби Раулю Кастро, а держсек розкритикував «еліту країни» за корупцію

Міністерство юстиції США оприлюднило звинувачення проти колишнього президента Куби, молодшого брата Фіделя Кастро 94-річного Рауля Кастро та ще пʼятьох кубинців.

Про це йдеться на сайті Мінʼюсту.

Звинувачення стосуються інциденту 1996 року, коли кубинські військові збили літаки під час гуманітарної місії у Флоридській протоці. Збиті літаки належали базованій у Маямі волонтерській групі кубинських емігрантів «Брати на допомогу». Ця організація патрулювала водний простір між Кубою та архіпелагом Флорида-Кіс у пошуках біженців. Тоді загинули четверо людей, які були на бортах. Троє з них були американцями.

За даними слідства, ще на початку 1990-х кубинські спецслужби нібито проникли в організацію та передавали владі Куби детальну інформацію про її польоти. Саме ці дані, як стверджують прокурори, могли використати під час операції 24 лютого 1996 року.

Обвинувальний акт, у якому, крім Кастро, фігурують п’ять пілотів винищувачів, причетних до нападу на літаки, ґрунтується на попередніх звинуваченнях, вперше висунутих у 2003 році проти одного з них. Оновлений документ містить звинувачення у змові з метою вбивства громадян США, два епізоди знищення літаків та чотири пункти обвинувачення у вбивстві.

NYT вважає, що таким чином США можуть готувати ґрунт для того, щоб їхні військові вивезли Кастро з країни — як це зробили з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро в січні.

Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав звинувачення політичним трюком, спрямованим виключно на те, щоб «виправдати безглуздість військової агресії проти Куби». Він звинуватив США у брехні та маніпулюванні подіями, пов’язаними зі збиттям літаків.

У день висунунення нових обвинувачень держсекретар США Марко Рубіо записав звернення іспанською мовою до кубинського народу. У ньому вні покладає провину за кризу на острові на нинішню еліту, а саме на компанію GAESA, яку заснував Рауль Кастро.

«Ця компанія належить і управляється Збройними силами, а її доходи втричі перевищують бюджет вашого нинішнього уряду. Сьогодні, поки ви страждаєте, ці бізнесмени мають активи на $18 мільярдів і контролюють 70% економіки Куби. Вони отримують прибуток від готелів, будівництва, банків, магазинів і навіть від грошей, які ваші родичі надсилають вам зі США — усе проходить через їхні руки. З цих переказів вони залишають собі відсоток, але з прибутку GAESA до вас нічого не доходить», — йдеться у відео.

Він запропонував гуманітарну допомогу (їжу та ліки) Кубі на $100 мільйонів, але наголосив: цю допомогу між кубинцями має розподілити католицька церква чи інші довірені благодійниі організації, аюи її «не вкрала GAESA для продажу в одному зі своїх магазинів».

Рубіо додав, що США готові відкрити нову главу у відносинах між країнами, а «єдине, що стоїть на заваді кращому майбутньому, — це ті, хто контролює вашу країну».

Що відбувається між Кубою і США

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу та пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Він звинуватив Гавану у співпраці з Росією, Китаєм та Іраном, а також у порушеннях прав людини й підтримці антиамериканських сил.

У відповідь кубинська влада заявила, що саме США становлять загрозу для острова. На тлі американських обмежень Куба зіткнулася з гострою паливною кризою та масштабними блекаутами, що спричинило перебої в роботі транспорту, лікарень і шкіл, а також протести населення.

У березні Трамп заявив, що кубинський уряд «скоро впаде», і висловив бажання укласти з ним угоду. Після американських мит основні постачальники нафти — Мексика та Венесуела — фактично припинили поставки на острів. Згодом Росія відправила Кубі танкери з нафтою та газом. Трамп тоді заявив, що не бачить в цьому проблеми.

У квітні делегація Держдепу США вперше за багато років відвідала Кубу для переговорів про можливі політичні та економічні реформи. А вже у травні через нестачу дизелю та мазуту в Гавані спалахнули нові протести.