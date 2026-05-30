В Естонії встановили перші стаціонарні системи, щоб виявляти дрони з боку РФ

Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб виявляти й моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ.

Про це пише естонське медіа ERR з посиланням на пресреліз Міністерства внутрішніх справ.

Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону — неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання ще немає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження.

МВС Естонії повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом.