У Литві знайшли безпілотник, який, ймовірно, є українським. Радари його не помітили

Мешканці Литви виявили безпілотник у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. Влада припускає, що він український.

Про це пише LRT з посиланням на Центр управління кризовими ситуаціями.

Влада Литви повідомила, що отримала інформацію про дрон, який розбився близько 19:00 за місцевим часом 17 травня. Вибухівки на місці падіння не виявили.

Уламки ще шукають, щоб зʼясувати, який саме це дрон. Але попередня версія свідчить проо те, що він український.

Голова Центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив, що влада збирається зʼясувати, як дрон потрапив до Литви, на якій висоті летів і «які прогалини є в системі виявлення», бо протягом дня вчора радари не фіксували перетину повітряного простору Литви.

Як припускає LRT, дрон міг відхилитися від свого курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби, як це було в інших таких випадках. Наприклад, у березні український військовий БпЛА, який мав атакувати РФ, через РЕБ також упав на території Литви.

Напередодні стало відомо, що в повітряний простір сусідньої країни, Латвії, залетів безпілотник, який через деякий час покинув латвійську територію. Саме в ніч проти 17 травня українські військові масовано атакували Москву та Підмосковʼя.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору.